Guinée-Bissau/Présidentielle de novembre 2025 : Douze candidats en lice (officiel)

La Cour suprême de Justice de la Guinée-Bissau a livré à la fin de la semaine écoulée, la liste officielle des candidats dont les dossiers ont été retenus pour le compte de la présidentielle du 23 novembre 2025.

Ils sont au total «12 candidats retenus dont le Président sortant, Umaro Sissoco Embalo» pour aller à la quête des suffrages des électeurs, a détaillé la Cour suprême de Justice.

Le Président sortant est soutenu par la Plateforme républicaine «Nô Kumpu Guinée». Ses principaux adversaires ont pour noms l’ex-Chef d’Etat, José Mario Vaz, candidat de la COLIDE-GB-Convergence nationale pour la liberté et le développement- et l’ancien Premier ministre, Baciro Dja porté par le parti Front patriotique de salut national (FREPASNA).

Les dossiers de candidatures de ces 12 personnalités ont été retenus «après examen et validation», par la Cour Suprême qui rappelle que sa «décision est définitive et sans possibilité de recours».

Une tension pré-électorale est perceptible en Guinée-Bissau depuis le putsch manqué de fin 2023 qui a conduit le président Embalo à dissoudre le Parlement, et à convoquer des législatives anticipées.