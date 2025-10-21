Est de la RDC : Paris organise le 30 octobre prochain, une Conférence de soutien à la paix dans la région des Grands Lacs

La diplomatie française annonce depuis ce lundi 20 octobre sur ses canaux officiels, qu’elle «organisera le 30 octobre 2025 à Paris une Conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs».

Organisée en étroite coordination avec le Togo, actuel médiateur de l’Union Africaine (UE) dans la crise à l’Est de la RDC et dans la région des Grands Lacs, cette Conférence «aura pour objectif principal de mobiliser la communauté internationale afin de répondre à l’urgence humanitaire à l’Est de la RDC et dans la région», a précisé la diplomatie de l’Hexagone.

Cette rencontre permettra à la «communauté internationale de marquer son engagement en faveur de la paix et de la prospérité dans la région des Grands Lacs et de soutenir concrètement les populations locales», a souligné le ministère français des Affaires étrangères.

Cette grand-messe diplomatique sera également l’occasion de «soutenir la dynamique de négociation et de médiation en cours, portée par les Etats-Unis, le Qatar et l’Union Africaine dans le litige opposant la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

Elle permettra enfin d’aborder l’approfondissement indispensable de l’intégration économique régionale, vecteur essentiel d’une paix durable, en marge du Forum de Paris sur la Paix 2025», dont la 8è édition est programmée pour les 29 et 30 octobre, a conclu le Quai d’Orsay sur ses canaux digitaux.