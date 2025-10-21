La diplomatie américaine poursuit ses multiples actions de médiation dans la crise à l’Est de la RDC

Engagés dans la synergie de facilitations pour une paix durable dans la partie orientale de la République Démocratique du Congo (RDC), les Etats-Unis multiplient les contacts directs avec des responsables africains de premier plan, a révélé ce lundi 20 octobre, le Département d’Etat américain.

La diplomatie américaine a informé que le Conseiller du Président Donald Trump pour l’Afrique, Massad Boulos a échangé avec le président du Conseil des ministres, Faure Essozimna Gnassingbé.

Les deux personnalités ont «discuté des avancées dans la mise en œuvre de l’Accord de paix signé en juin 2025 à Washington par la RDC et le Rwanda, et du rôle important que joue le Togo en tant que médiateur de l’Union Africaine dans ce dossier, a détaillé le Département d’Etat.

«Nous sommes convenus que la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs, ainsi que dans le Sahel, constituent les fondements d’une prospérité réelle et durable pour nos pays», ont assuré les services de Massad Boulos.

Le Togo a succédé à l’Angola depuis début 2025, dans la facilitation de l’UA dans le différend RDC-Rwanda qui a repris de l’ampleur depuis fin 2024, dans la partie orientale du territoire congolais.