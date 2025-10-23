Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo se projette déjà dans les législatives de décembre 2025 et son retrait de la scène politique

Meyya Furaha

Tout en dénonçant vigoureusement les conditions d’organisation de la présidentielle du 25 octobre 2025, dont il est exclu, l’ancien président ivoirien, Laurent Koudou Gbagbo a dressé ce mercredi 22 octobre, une liste de projections politiques.

«On ne soutient personne. Et on ne soutient même pas la dynamique électorale», a résumé l’ex-Président en critiquant le processus d’organisation en cours, de la présidentielle du 25 octobre, dont il est exclu à cause d’une condamnation judiciaire. Il n’a pas d’ailleurs hésité à cette occasion, à offrir son soutien «à ceux qui manifestent contre ce qu’il qualifie sans hésiter de braquage électoral» en cours.

Dans une interview politique publiée hier mercredi, l’ex-patron du Front populaire Ivoirien (FPI -parti de l’opposition qui l’a porté au pouvoir de 2000 à 2011) a aussi évoqué son avenir politique immédiat, précisant qu’après les législatives de décembre 2025, il «ne sera plus candidat à la direction» de son nouveau «Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire» (PPA-CI).

«Je vais prendre mon temps pour moi-même et pour ma petite famille. Enfin, je vais vivre un peu, écrire. Il y a des moments où il faut arrêter certaines choses», a-t-il argumenté.

«Je n’irai pas à la retraite, mais je m’interdirai d’occuper des fonctions politiques, aussi bien à l’intérieur de mon parti (…) qu’à l’extérieur», a assuré celui qui continue de se présenter comme un dirigeant panafricaniste.