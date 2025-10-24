Bénin/Présidentielle d’avril 2026 : La CENA dresse le point des candidatures retenues provisoirement

La Commission électorale nationale autonome (CENA) du Bénin a annoncé hier jeudi, avoir validé «provisoirement les dossiers de deux duos de candidats à l’élection présidentielle du 12 avril 2026» sur les cinq dossiers qui lui ont été soumis.

Les deux dossiers validés sont ceux du duo Romuald Wadagni-Mariam Chabi Zimé Talata, pour le compte de la majorité présidentielle – Bloc Républicain et de Paul Hounkpè-Rock Hounwanou, pour le compte des FCBE-Forces Cauris pour un Bénin Emergent, a détaillé la CENA.

Le dossier du potentiel principal challenger du parti au pouvoir au Bénin, Me Renaud Agbodjo de la formation ‘Les Démocrates’ de l’opposition, a été rejeté au motif «qu’il n’a pas produit toutes les pièces essentielles à la validation de sa candidature» et ce à l’instar de deux autres dossiers de candidature sont dans le même cas.

La CENA reproche essentiellement aux ‘Démocrates’ le manque de parrainages nécessaires pour se conformer au Code électoral béninois. Les candidats exclus ont droit à un recours contre la décision de la CENA, comme le prévoit la loi électorale du Bénin.

En plus d’être de «nationalité béninoise, tout candidat à l’élection présidentielle est tenu d’avoir un colistier, de résider au Bénin, d’être de bonne moralité et d’une grande probité, de jouir de ses droits civils, d’avoir entre 40 et 70 ans, de jouir d’un état complet de bien-être physique et mental», énonce le Code électoral du Bénin.

La même disposition législative précise que tout candidat doit surtout «réunir les parrainages d’au moins 16% des élus maires et/ou députés du pays, ce qui correspond à 28 députés et/ou maires».

L’actuel président du Bénin, Patrice Talon devrait passer le relais à son successeur au début 2026, après deux quinquennats à la tête du pays ouest-africain.