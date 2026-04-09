À Lomé, les parlements africains francophones renforcent leur coordination

La capitale togolaise accueille, du 7 au 9 avril, la 17ᵉ Conférence des présidents d’Assemblées de la région Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, un rendez-vous majeur de concertation entre institutions législatives du continent.

Cette rencontre rassemble plusieurs présidents et hauts responsables de parlements africains autour de thématiques clés telles que la diplomatie interparlementaire, la coopération régionale et le renforcement des capacités institutionnelles. Pendant trois jours, les participants examinent les meilleures pratiques législatives et échangent sur les moyens d’améliorer l’efficacité des parlements face aux défis contemporains.

Au cœur des discussions figurent également la promotion de la démocratie, le respect des principes de bonne gouvernance et le rôle stratégique des assemblées nationales dans la consolidation de la stabilité politique. Les intervenants insistent notamment sur l’importance d’un cadre législatif solide pour accompagner le développement socio-économique des pays francophones d’Afrique.

La conférence constitue en outre une plateforme privilégiée pour approfondir les liens entre les parlements membres de la Francophonie. Elle favorise le dialogue politique, la mutualisation des expériences et une meilleure coordination sur les grandes questions régionales et internationales, notamment en matière de sécurité, de gouvernance et de développement durable.

En accueillant cette 17ᵉ édition, le Togo confirme son positionnement comme un acteur diplomatique actif en Afrique de l’Ouest. Le pays entend ainsi valoriser son engagement en faveur du multilatéralisme parlementaire et de la coopération francophone, tout en renforçant sa visibilité sur la scène institutionnelle africaine.