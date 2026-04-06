Nouveau drame migratoire dans les eaux libyennes

«Au moins 70 migrants sont portés disparus depuis le naufrage d’une embarcation transportant environ 105 personnes», ont rapporté plusieurs médias italiens ce 05 avril.

«L’incident est survenu ce 05 avril dans les eaux relevant de la zone de recherche et de sauvetage de la Libye», ont illustré et détaillé plusieurs confrères italiens. En précisant au passage que l’embarcation qui a sombré est partie des côtes libyennes, et a chaviré en Méditerranée centrale.

«Deux corps ont été repêchés et 32 personnes ont été secourues après le naufrage», a rajouté l’Agence de presse ANSA. «Les survivants et les corps ont été transportés à Lampedusa, dans le sud de l’Italie», ont complété ces sources officielles italiennes.

C’est le énième drame migratoire entre les deux rives de la Méditerranée, en dépit des multiples et permanents efforts de l’OIM (Organisation internationale pour les migrations) sur le sol libyen pour dissuader ou limiter les départs clandestins de migrants.