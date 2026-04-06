Des Premières Dames des pays de la CEDEAO attendues du 8 au 10 avril en Gambie pour débattre des «violences basées sur le genre»

La Commission de la CEDEAO a annoncé ce dimanche 5 avril, que des Premières Dames des pays de la sous-région ouest-africaine, tiendront dans le cadre du projet «SWEDD+, une réunion du 8 au 10 avril prochain à Banjul, pour promouvoir «la tolérance zéro envers les violences basées sur le Genre».

Le projet SWEDD, devenue SWEDD+ en 2024 défend l’ambition cardinale en Afrique subsaharienne de changer le cours de l’histoire en misant sur l’autonomisation des femmes et des adolescentes, tout en accompagnant la transition démographique de la région.

La phase SWEDD+ (2024–2028) concerne le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad et le Togo, avec pour objectif d’approfondir l’approche intégrée tout en amplifiant les innovations et en consolidant les acquis.

Dans un élan historique de leadership régional, les «Premières Dames des pays du SWEDD+ se réuniront à Banjul pour un Forum de haut niveau consacré à la promotion de la tolérance zéro envers la VBG (Violence basée sur le genre) en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale», a présenté la Commission de la CEDEAO.

Ce Forum de haut niveau est co-organisé par le Gouvernement de la Gambie et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, en étroite collaboration avec des partenaires-clés comme le FNUAP, la Banque mondiale, la CEEAC et les pays du SWEDD+.

Ce leadership conjoint souligne «la prise de conscience croissante que mettre fin à la VGB nécessite non seulement un engagement national, mais aussi une action régionale forte et coordonnée», salue la Commission de la CEDEAO.