Le Président du Burkina Faso, Ibrahim Traore fait le point de la lutte nationale contre les groupes terroristes

Le Président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, confié dans la soirée de ce 02 avril que «son pays a consenti d’importants efforts dans la lutte contre le terrorisme, lutte menée dans le cadre de la reconquête du territoire national».

A la faveur d’un entretien accordé à des médias nationaux et internationaux et diffusé sur RTB (Télévision publique), le jeune Chef de l’Etat burkinabè a informé «que sur le plan de la reconquête du territoire», l’Armée burkinabè a repris l’initiative en lançant des opérations offensives contre les groupes armés.

«Nous pouvons dire que l’initiative est désormais la nôtre, et c’est l’aspect le plus important. Pendant plusieurs années, depuis le début de cette guerre, nous avons été dans une posture attentiste, laissant l’ennemi imposer le rythme des opérations», a-t-il illustré.

Les récentes évolutions tactiques et opérationnelles de l’Armée burkinabè «résultent de nombreux efforts en matière de recrutement, d’équipement, mais surtout de formation», a tenu à souligner celui qui chapeaute la RPP (Révolution progressiste populaire) du Burkina Faso depuis septembre 2022.

Plusieurs localités du Burkina Faso, autrefois occupées par des groupes terroristes, «ont été reconquises, permettant le retour des populations et une baisse du nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays», a encore servi comme exemples le Président Traoré.

Ce 02 avril, via un nouveau Rapport, HRW (Human Rights Watch, ONG de défense des droits humains) a accusé l’Armée burkinabè, ses supplétifs civils ainsi que la branche sahélienne d’Al-Qaïda d’avoir «tué plus de 1.800 civils depuis 2023, des faits de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité».