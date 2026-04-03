RDC/Santé: Fin officielle de l’épidémie de mpox en tant qu’urgence nationale

Le Gouvernement congolais a annoncé ce 02 avril «la fin de l’épidémie de mpox en tant qu’urgence nationale, après plusieurs années d’efforts de riposte».

A Kinshasa, en présence de responsables gouvernementaux, d’experts de la santé et de partenaires internationaux, Dr Samuel-Roger Kamba (ministre de la Santé publique de la RDC) a soutenu que «la maîtrise de l’épidémie résultait de l’apprentissage des précédentes crises sanitaires, notamment de l’épidémie d’Ebola».

«Nous n’avons pas encore éradiqué le virus, mais nous avons fini l’épidémie», a relativisé le ministre Samuel-Roger Kamba, insistant sur la «nécessité de maintenir la surveillance et la préparation afin de prévenir toute résurgence».

Selon l’INRB (Institut national de recherche biomédicale), entre la première semaine de 2024 et la deuxième semaine de 2026, «plus de 80.000 échantillons ont été testés, avec plus de 34.000 cas confirmés en laboratoire et plus de 2.200 décès signalés».

La RDC avait alerté autour d’une épidémie de mpox sur son territoire en décembre 2022. L’OMS (Organisation mondiale de la Santé) avait classé le mpox comme «urgence de santé publique de portée internationale» en août 2024, avant de lever ce statut pour l’Afrique en septembre 2025.

Le mpox a été détecté pour la première fois dans le monde chez des singes de laboratoire en 1958.