Mondial 2026 : La RDC complète le tableau des sélections d’Afrique qualifiées après plus de 50 ans d’attente

Les Léopards de la République Démocratique du Congo (RDC) se sont finalement qualifiés le mardi 31 mars et pourront désormais disputer de nouveau, une phase finale d’un Mondial, après leur première participation qui remonte à 1974, une qualification célébrée intensément de diverses manières par plus de 100 millions de Congolais depuis la soirée de ce 31 mars.

La sélection congolaise entraînée par le Français Sébastien Desabre a dû patienter jusque dans les prolongations pour inscrire l’unique but qui suffit à son bonheur, face à de solides Jamaïcains (Reggae Boyz), sur la pelouse de l’Estadio Akron à Guadalajara au Mexique. Le seul but de la rencontre a été inscrit sur un corner, par le défenseur congolais, Axel Tuanzebe à la 100è minute.

Avec cette victoire arrachée in-extremis, les Congolais rejoignent le lot des 48 pays admis à jouer le 1er Mondial qu’organisent en commun les USA, le Canada et le Mexique. Les Congolais font ainsi grimper à 10 le nombre des représentants africains à ce Mondial. Un record.

Les Congolais disputeront leurs rencontres du premier tour au Mexique et aux USA. Ils tenteront de faire oublier leur mésaventure de 1974 qui les a vus être humiliés au 1er tour par l’ex-Yougoslavie 9-0.