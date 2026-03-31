Le président sénégalais, Diomaye Faye lance à Thiès, la «Semaine nationale de la jeunesse»

Le Président Bassirou Diomaye Faye a procédé ce 30 mars à Thiès (ouest du pays) au lancement de la «Semaine nationale de la jeunesse», rappelant à cette occasion, la «place centrale que son gouvernement accorde à la jeunesse dans sa politique de transformation» depuis l’arrivée au pouvoir du PASTEF en mars 2024.

Au total 1.050 jeunes issus des quatre régions du Sénégal prendront part à cette manifestation placée sous le thème « La Semaine de la jeunesse au rythme de l’olympisme »».

Cette Semaine est ainsi placée sous le sceau de l’organisation, l’été 2026 au Sénégal, des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ). «Sur fond des valeurs olympiques relatives au don de soi, au dépassement de soi et à l’altérité, les participants à cette Semaine rivaliseront dans les Arts, les Sports, les jeux de l’esprit, l’innovation numérique et les arts culinaires», ont spécifié les organisateurs.

«Depuis deux ans, nous avons engagé une transformation qui vise à remettre de la cohérence, de la continuité et de l’efficacité dans l’action publique, la jeunesse occupe et conditionne l’avenir du pays. Le Sénégal ne se fera pas sans sa jeunesse», a mis en exergue le Président Faye.

L’exécutif sénégalais a souligné par ailleurs, la nécessité de «mieux former les jeunes pour les préparer réellement à la vie active et les accompagner davantage pour soutenir l’initiative et l’entrepreneuriat» privés.