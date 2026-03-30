La réélection du Président du Congo, Sassou Nguesso confirmée par la Cour Constitutionnelle

La Cour Constitutionnelle de la République du Congo a validé dans la nuit du samedi à dimanche 29 mars «les résultats de l’élection présidentielle tenue le 12 mars dernier» dans ce pays d’Afrique centrale.

Les chiffres proclamés par la haute institution judiciaire valident la réélection du Président Nguesso pour un 3è et dernier quinquennat à la tête de ce pays producteur de pétrole et de gaz. La Cour constitutionnelle confirme ainsi les résultats provisoires qui ont crédité Sassou Nguesso issu de la Majorité présidentielle regroupant une vingtaine de formations politiques de «94,82% des suffrages exprimés».

Les résultats provisoires avaient été proclamés le 17 mars dernier par le ministre de l’Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou. Le Président sortant avait affronté dans les urnes six autres candidats de seconde zone, suite au boycott de cette joute présidentielle par les principaux partis de l’opposition congolaise.

Le Président N’Guesso a promis de tenir «sa parole donnée durant la campagne électorale, en accélérant la marche en avant vers le développement du Congo» après cette parenthèse électorale.

Quelques 3.167.099 électeurs congolais s’étaient rendu aux urnes le 12 mars dernier, pour élire le nouveau Chef de l’Etat. L’élection a connu «un taux de participation de 84,65%», selon le ministère de l’Intérieur.