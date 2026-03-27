Un émissaire de l’UA au chevet d’un différend territorial entre la Guinée équatoriale et le Gabon

L’UA (Union Africaine) a désigné le diplomate Burundais, Albert Shingiro (ex ministre des Relations extérieures et de la Coopération internationale) comme son nouvel «Envoyé spécial pour la Guinée Equatoriale et le Gabon».

La diplomatie burundaise (qui préside l’UA depuis février 2026) a précisé ce 26 mars qu’Albert Shingiro a été nommé par le Président de la Commission de l’UA, Mahmoud Ali Youssouf. Avec pour mission «d’accompagner les deux pays dans la mise en œuvre de l’arrêt rendu par la CIJ (Cour internationale de Justice) le 19 mai 2025. Arrêt relatif à la délimitation terrestre et maritime ainsi qu’à la souveraineté sur les îles Mbanié, Conga et Cocoteros».

L’UA indique que dans le cadre de son mandat, l’Envoyé spécial burundais «conduira les consultations nécessaires avec les deux États afin de faciliter un consensus sur les modalités d’application de l’arrêt, dans le respect des principes consacrés par l’Acte constitutif de l’Union africaine».

«Cette nomination s’inscrit dans le prolongement de la réunion quadripartite tenue le 14 février 2026 sous l’égide de l’Union Africaine, au cours de laquelle les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une mise en œuvre concertée et apaisée de la décision de la CIJ», a détaillé l’institution panafricaine.

Dans sa décision du 19 mai 2025, la CIJ avait tranché le différend autour de «la souveraineté sur les îles de Mbanié, Cocotiers et Conga ainsi que la délimitation de leurs frontières en se fondant sur l’héritage colonial espagnol». La Cour basée à La Haye a en outre renvoyé «la délimitation maritime précise à des négociations bilatérales».

L’arrêt de 2025 de la CIJ avait conclu que «la souveraineté sur les îles Mbanié, Cocotiers et Conga revient à la Guinée équatoriale, celle-ci étant l’État successeur de l’Espagne qui avait exercé sa souveraineté sur ces îles durant la période coloniale». La Guinée équatoriale a été l’unique colonie de l’Espagne en Afrique durant la période coloniale.