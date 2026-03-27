Washington explique sa nouvelle approche du partenariat des USA avec l’Afrique

Nick Checker, ex-haut analyste à l’Agence fédérale américaine des renseignements (CIA) et actuel Conseiller à la Division Afrique du Département d’Etat, a livré ce jeudi 26 mars sur les canaux digitaux du Département d’Etat, des explications sur la nouvelle approche que fait l’Administration Trump de l’Afrique, au terme d’une tournée régionale qu’il a effectuée dans les Etats de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

«Les États-Unis sont passés de l’aide au commerce en Afrique (…) Nous abordons les pays africains non pas comme des bénéficiaires d’aide, mais comme des partenaires commerciaux compétents», a déclaré Nick Checker, ajoutant que «Notre objectif est d’accroître les exportations et les investissements des États-Unis en Afrique, afin de favoriser une prospérité mutuelle et d’exploiter les abondantes ressources naturelles et le potentiel économique latent de l’Afrique».

Depuis la fermeture brutale des 2 bases militaires des USA au Niger fin 2023, suite au renversement du pouvoir du président évincé, Mohamed Bazoum, Washington a entrepris de renégocier pied à pied, sa présence au Sahel central avec chacun des Etats de cette région d’Afrique.

En privilégiant notamment une approche bilatérale au détriment de la démarche collégiale avec des partenaires européens (France, Italie, Allemagne, etc.) qui était orchestrée au Sahel durant près d’une décennie.