Burkina Faso: L’édition 1 du Forum national sur le financement de la santé prend fin ce 27 mars

Ouvert ce 25 mars par le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo à Ouagadougou, la première édition du FONAFIS (Forum national sur le financement de la santé) s’achève ce 27 mars.

Ce Forum de haut niveau rassemble des responsables politiques, des experts (locaux et étrangers) ainsi que des PTF (Partenaires techniques et financiers) «autour des enjeux liés à la mobilisation des ressources et à la réduction de la dépendance aux financements extérieurs» en matière de santé publique en Afrique. «Renforcer la résilience du système de santé face aux crises» sur le continent africain est également au cœur des préoccupations des organisateurs.

Ce 25 mars, Mohamed Janabi (Directeur régional de l’OMS-Organisation mondiale de la santé- pour l’Afrique) a fait le point «sur la situation du financement de la santé en Afrique, en soulignant qu’un quart des dépenses de santé dans notre région provient de sources extérieures».

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a indiqué dans la foulée que la «souveraineté sanitaire constitue un axe central du projet de transformation nationale» du Burkina Faso engagé dans une RPP (Révolution progressiste populaire) depuis septembre 2022. Et a réaffirmé l’engagement de l’exécutif de son pays «à assurer par ses propres moyens le financement de son système de santé».