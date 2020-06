Covid-19 : Le Togo se prépare à rouvrir ses écoles

Fermés depuis le 20 mars 2020 à cause de la pandémie de coronavirus, les établissements scolaires au Togo, pourraient rouvrir très prochainement, selon les autorités de l’Education qui ont multiplié des réunions cette semaine et donné des instructions aux acteurs éducatifs dans ce sens.

Sur instructions de leurs Ministère de tutelle, les inspecteurs, les chefs d’établissements, le corps enseignant ainsi que le personnel administratif et d’appui ont rejoint leurs postes le 03 juin dernier en vue de préparer cette reprise « imminente » des cours.

Aucune date n’a été officiellement annoncée pour la réouverture des écoles, mais plusieurs délégués ont confié, à l’issue de réunions avec les autorités éducatives, qu’elle pourrait intervenir au courant de ce mois de juin, et devrait privilégier les élèves en classe d’examen.

Ces élèves devraient être réorganisés à raison de «30 élèves maximum par classe», et tout le corps enseignant devrait être mis à contribution pour les encadrer «durant six semaines» avant les examens, précisent les délégués des enseignants. Les examens de fin d’année devraient débuter dès août 2020, et la rentrée scolaire 2020-2021 est annoncée pour le 26 octobre prochain.