Coronavirus : La zone sud de l’Afrique est désormais la plus touchée du continent

L’Afrique entame cette nouvelle semaine avec un nombre de contamination au Covid-19 qui avoisine les 250.000 cas positifs, alors que la vie a quasiment repris son cours normal dans de nombreux pays du continent.

Le bilan publié ce lundi par le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) fait état de 242.105 contaminations, 109.977 guérisons et 6.464 décès, avec cette fois-ci, le sud du continent comme zone la plus touchée par la pandémie, en termes de contaminations.

Le CDC y dénombre 73.635 cas positifs à la Covid-19, dont 40.280 guérisons et 1.515 décès. Cette zone détrône le nord du continent qui était, il y a une semaine, la partie du continent où l’on dénombrait le plus grand nombre de cas de coronavirus. Elle cumule aujourd’hui 67.607 cas positifs, 28.694 guéris et 2.698 morts.

Dans l’ouest du continent, 51.267 personnes sont atteintes du virus, dont 23.232 ont pu recouvrer la santé, tandis que 952 en sont mortes. L’Afrique de l’Est compte 26.661cas positifs, dont 825 décès et le centre du contient reste le moins touché avec 22.935 cas contaminés et 74 décès.

Le 11 juin dernier, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait tiré la sonnette d’alarme sur une « accélération » de la pandémie en Afrique, et appelé le continent à redoubler de vigilance dans le respect des mesures-barrières.