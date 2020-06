Aucun nouveau cas du coronavirus au Burkina Faso depuis un mois

Le Burkina Faso a bouclé ce lundi 15 juin, son premier mois sans enregistrer aucun nouveau cas de contamination au coronavirus, selon les chiffres officiels.

Le pays stagne à 894 cas de contamination, dont 53 décès liés au Covid-19, et 804 patients ont guéri de la maladie dans ce pays qui ne compte plus que 37 cas actifs, l’un des plus bas taux de prévalence dans la région.

«On aurait eu tendance à dire que c’est parce que les gens ne vont pas dans les centres de santé ou que les gens n’appellent pas pour signaler les symptômes que les chiffres baissent. Mais si tel était le cas, on aurait constaté une forte mortalité au niveau des communautés… Mais on ne le voit pas», a expliqué le Dr Moumouni Niaoné, spécialiste en santé sociale, communautaire et comportementale.

Pour autant, les autorités sanitaires ne crient pas encore « victoire » et préfèrent rester prudents tout en exhortant les Burkinabè à continuer de respecter les mesures-barrières afin d’éviter une seconde vague de la pandémie.