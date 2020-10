Coronavirus : La pandémie dans une courbe descendante au Congo

La pandémie du coronavirus est en net recul en République du Congo, selon un bilan établi ce mardi par les autorités sanitaires locales.

« …Si actuellement on dépiste deux cas positifs sur plus de 200 tests, alors qu’il y a quelque temps, il y avait plus de 80 positifs, cela veut dire que la situation s’est améliorée », a déclaré hier le professeur Alexis Elira Dokekias, de la Commission de prise en charge des patients de la Covid-19. Il fait remarquer que plusieurs centres de prise en charge des patients Covid-19 sont vidés suite aux nombreuses guérisons et une forte proportion de patients asymptomatiques.

« C’est moins grave maintenant, qu’il y a six mois. La situation est restée ici sous contrôle. Je crois que nous avons traversé le pire », commente de son côté l’ambassadeur des Etats-Unis à Brazzaville, Todd Haskell, dont le pays apporte un appui au Congo dans la lutte contre cette maladie.

Mais les autorités locales ne crient pas victoire pour autant, estimant que ces bons résultats ne signifient pas que le virus est parti, et maintiennent quasiment toutes les mesures prises pour éviter la propagation du virus dans le pays.