Décès de l’ancien président congolais, Pascal Lissouba

L’ancien Chef de l’Etat du Congo Brazzaville, Pascal Lissouba, a tiré sa révérence ce lundi en France, suite à «une maladie», a annoncé le porte-parole de son parti politique, l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS), Honoré Sayi.

L’ancien dirigeant âgé de 88 ans, était atteint de la maladie d’Alzheimer durant ses dernières années de vie.

Ingénieur agronome et titulaire d’un doctorat en sciences naturelles obtenu en France en 1958, le défunt Lissouba avait occupé les fonctions de ministre de l’Agriculture sous le premier président du Congo indépendant, Fulbert Youlou (1963-1965), avant de devenir Premier ministre d’Alphonse Massamba Débat en 1965-1966.

En 1991, il fonde l’UPADS et est élu, un an plus tard, président de la République lors du premier scrutin pluraliste au Congo. Il sera renversé cinq ans plus tard (1997) par l’actuel président, Denis Sassou Nguesso après des mois de conflits liés à la contestation des résultats des élections législatives.