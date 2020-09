Coronavirus : Nouvel allégement des mesures restrictives au Kenya

Le Kenya connait dès ce 29 septembre, un nouvel allègement de mesures restrictives liées à la pandémie de coronavirus, à l’issue d’une grande conférence nationale sur la pandémie présidée ce lundi chef de l’Etat, Uhuru Kenyatta.

Les participants à cette rencontre ont notamment fait le constat d’une régression du taux de contamination au covid-19, qui est passé de 13% en juin, à moins de 5%.

Sur cette base, le président Kenyatta a autorisé la réouverture des bars et restaurants, le nombre de participants autorisés aux mariages et aux funérailles a été doublé et porté à 200, tandis que l’assistance maximale dans les lieux de culte a été portée à un tiers du nombre de places assises.

Toutefois, le président kenyan a rappelé que «ces chiffres sont un paradoxe», et que «le plus grand danger survient lorsqu’on est proche de la victoire». Il a alors exhorté ces compatriotes à maintenir un niveau élevé de vigilance, car, a-t-il dit, la bataille contre la pandémie n’est pas encore terminée.

Le couvre-feu nocturne est prolongé de 60 jours dans tout le pays, mais il est repoussé à la période de 23h à 5h du matin. Les écoles restent fermées.