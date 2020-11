Le Premier ministre d’Eswatini positif au coronavirus

Le Premier ministre d’Eswatini, Ambrose Dlamini a été contaminé par le coronavirus à l’instar des quelques 6.000 personnes infectées dans son pays. Son test positif au virus a été officiellement annoncé ce lundi.

Ambrose Dlamini est asymptomatique, se sent bien et se trouve à l’isolement, a indiqué le gouvernement du royaume dans un communiqué officiel. Tous ses contacts vont également être testés et devront observer une période d’isolement.

Le premier ministre a lui-même indiqué qu’il allait « continuer à travailler depuis sa maison », jusqu’au feu vert des médecins, rappelant la « nécessité pour tous, de respecter, toujours et encore, les mesures sanitaires pour éviter la contamination au Covid-19 ».

Le royaume d’Eswatini compte actuellement 6.095 cas positifs, dont au moins 119 décès et 5.779 guérisons.