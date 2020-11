RDC : La chanteuse Tshala Muana en prison pour une chanson jugée offensante

La célèbre chanteuse congolaise Tshala Muana est actuellement en détention pour avoir récemment sorti un nouveau morceau au contenu jugé offensant pour le pouvoir de Kinshasa.

La chanson, intitulée «Ingratitude», parle d’un élève qui se retourne contre son enseignant qui l’avait aidé à passer en classe supérieure, alors que l’élève n’avait pas réussi aux examens. «Tu m’as déçu», dit l’artiste dans sa chanson, qualifiant l’élève d’«ingrat» guidé par «un mauvais esprit».

L’artiste est accusée de faire allusion au président Félix Tshisekedi, dont l’alliance avec son prédécesseur, Joseph Kabila, est actuellement confrontée à de vives tensions.

Ironie du sort, la nouvelle œuvre de Tshala Muana est sortie au moment où circulent des rumeurs selon lesquelles Joseph Kabila aurait été empêché de prendre un vol intérieur par des fonctionnaires du gouvernement.

Du côté des autorités, on refuse la thèse d’une arrestation politique, expliquant que Tshala Muana «a mis sur le marché une chanson qui n’est pas passée par la commission de censure, ce qui est contraire au droit positif congolais».

«Mme Tshala Muana n’est pas la seule dans ce cas. Koffi Olomide était aussi dans cette situation et il a dû passer une nuit en prison pour cela, et a été contraint de changer des passages de sa chanson qui touchaient aux mœurs», se défend David-Jilono Makelele, ministre de l’Information et porte-parole du gouvernement.

Pour l’heure, la chanson «Ingratitude» de Tshala Muana est interdite de diffusion en RDC, mais elle est disponible sur les plateformes de téléchargement, notamment «You Tube».