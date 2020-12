Covid-19 : Djibouti annonce une campagne de vaccination dès mars 2021

La population de Djibouti pourra être vaccinée contre le coronavirus à compter du 1er mars 2021, a annoncé ce mercredi, le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Dirieh.

Le 07 décembre, le pays a officiellement introduit sa demande à l’Alliance du vaccin (GAVI), afin d’acquérir gratuitement une quantité de doses de vaccins, dans le cadre de l’initiative mondiale COVAX dont l’objectif est de rendre ce vaccin accessible aux pays à faible revenu.

Djibouti compte à ce jour plus de 5.000 cas d’infection confirmés au coronavirus. Ses dirigeants ont mis en place plusieurs mesures pour contenir la propagation du virus, notamment la fermeture des frontières et des établissements scolaires ainsi que plus de deux mois de confinement.

Malgré l’initiative COVAX de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des observateurs craignent que de nombreux pays africains ne reçoivent pas suffisamment de doses.

Certains pays africains ne disposent actuellement pas d’infrastructures nécessaires pour prendre en charge les vaccins qui nécessitent une congélation constante pour éviter leur détérioration.