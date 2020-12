L’Afrique du Sud confrontée à une seconde vague de Covid-19

L’Afrique du Sud a officiellement déclaré ce 09 décembre qu’elle fait face à une seconde vague de la pandémie du coronavirus, avec des contaminations qui repartent à la hausse.

Le ministre de la Santé, Zweli Mkhize a indiqué ce mercredi, que le pays a franchi la barre de 6.000 nouveaux cas, et cumule un total de 828.598 personnes testées positives à la covid-19.

«Nous sommes maintenant dans une seconde vague (…) Nous voyons que la pression s’est accrue dans un certain nombre de provinces » dont le Cap-Oriental, le Cap-Occidental, le Kwazulu-Natal et le Gauteng, considérées comme étant à l’origine de la deuxième vague, a souligné le ministre.

Avec 22.574 décès et 754.658 patients guéris, l’Afrique du Sud concentre à elle seule près de 36% des cas confirmés dans le continent noir, ce qui en fait le premier pays le plus touché, devant le Maroc, l’Egypte, l’Ethiopie et la Tunisie.