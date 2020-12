Cristiano Ronaldo reporte l’inauguration de son premier hôtel au Maroc

Initialement prévue pour cette fin d’année 2020, l’ouverture officielle du Pestana CR7 Hôtel, construit à Marrakech par la star portugaise du football, Cristiano Ronaldo, vient d’être reportée à février 2021.

Logé sur l’avenue M en plein centre de Marrakech, le Pestana CR7 Hôtel est le premier d’un projet hôtelier de l’attaquant vedette de la Juventus de Turin dans d’autres villes du Maroc. Le Pestana CR7 Hôtel comprend 174 chambres, deux restaurants dont un en rooftop, un centre d’affaires, un spa avec salle de fitness et une piscine.

En mai 2019, Cristiano Ronaldo s’était lui-même rendu dans la ville ocre pour superviser les travaux de son joyau d’architecture qui a nécessité un investissement de 430 millions de dirhams, soit environ 39,22 millions d’Euros.

Cinq fois ballon d’Or UEFA et élu cette année «Meilleur footballeur du siècle» par Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo est aussi connu pour son goût poussé pour les affaires. Il a déjà inauguré des hôtels à New York, à Lisbonne, à Funchal et à Madrid, et le Maroc pourrait être son point de départ sur le continent africain.