Covid-19 : Réouverture des écoles au Kenya, après neuf mois de fermeture

La nouvelle année démarre au Kenya avec la rentrée des classes, neuf mois après la fermeture des écoles pour raison liées à la pandémie du coronavirus.

C’est dans son adresse à la Nation ce dimanche 03 janvier que le président, Uhuru Kenyatta a autorisé la reprise des cours dans les écoles pour les quelques 16 millions d’écoliers kenyans, tout en appelant les établissements scolaires à s’assurer de « disposer de suffisamment d’installations de lavage des mains» par rapport au nombre d’apprenants qu’elles accueilleront, conformément aux consignes données par les ministères de la Santé et de l’Education.

Le président Kenyatta a également annoncé hier le maintien d’un couvre-feu de 22h à 04 du matin, et ce, jusqu’au 12 janvier prochain. Il maintient également les restrictions liées aux rassemblements religieux et rappelle que « tout rassemblement religieux en intérieur ne concernant pas un mariage ou un enterrement devra être mené en accord avec les consignes données par le Conseil interconfessionnel et tous les autres protocoles et directives du ministère de la Santé encore en vigueur ».

En outre, les événements publics et les rassemblements jugés «à forte propagation» de la COVID-19, y compris les rassemblements politiques ou sur le bord des routes, resteraient suspendus dans le pays pour les 60 prochains jours.

Le port du masque est rendu obligatoire dans les endroits publics, notamment à bord des véhicules de transport public où le nombre passagers est limité à 60% de la capacité normale. Le Kenya déplore près de 1.700 décès parmi les 96.800 cas positifs recensés à cette date.