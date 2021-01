De nouvelles mesures anti Covid-19 au Rwanda

De nouvelles mesures restrictives destinées à limiter la propagation de la maladie du coronavirus entrent en vigueur ce mardi 05 janvier au Rwanda. Un pays dont les autorités avaient durci le ton pour la période des fêtes de fin d’année 2020.

A l’issue d’une réunion présidée lundi par le Chef du gouvernement, Kigali a décidé de maintenir un couvre-feu nocturne sur toute l’étendue du territoire, de 20h à 04h du matin, avec obligation pour les commerces, restaurants et autres, de fermer à 18h, heure locale.

En outre, les transports interurbains sont « interdits jusqu’à nouvel ordre », sauf pour les transports médicaux et les marchandises, lit-on dans la note signée du Premier ministre, Edouard Ngirente. Toutefois, le tourisme local est permis en l’intérieur des villes, mais les aspirants (nationaux comme internationaux) devront présenter un certificat de test négatif à la Covid-19.

Les nouvelles mesures pour limiter la propagation de la maladie au Rwanda font également obligation à toutes les entreprises du pays, publiques comme privées, de ne travailler qu’avec 30% de leur personnel en présentiel, le reste devra se mettre au télétravail, avec un système de rotation. Les rassemblements publics restent prohibés et cérémonies funéraires ne doivent pas rassembler plus de 30 personnes.

Officiellement, le pays enregistre 8.848 infections au coronavirus dont plus de 170 nouvelles infections ces dernières 24 heures. Le nombre de décès liés à la pandémie y est de 105 personnes.