Coronavirus : L’UNICEF plaide pour l’ouverture des écoles

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a plaidé cette semaine en faveur des efforts visant à maintenir les écoles ouvertes, au moment où les pays entament leur deuxième année avec la pandémie du coronavirus et une seconde vague de contamination à la maladie.

Soutenant que « les écoles ne sont pas les principaux moteurs du coronavirus chez les enfants », l’UNICEF a expliqué que leur fermeture devrait être une « solution de dernier recours » pour les gouvernements.

«Alors que nous entrons dans la deuxième année de la pandémie de la Covid-19, et que les cas continuent de monter en flèche dans le monde entier, aucun effort ne devrait être épargné pour garder les écoles ouvertes ou mettre l’école en priorité dans les plans de réouverture», a déclaré dans un communiqué, Henrietta Fore, Directrice exécutive de l’UNICEF.

Pour elle, « trop de pays ont choisi de maintenir les écoles fermées, certains pendant près d’un an, malgré les preuves accablantes de l’impact des fermetures d’écoles sur les enfants et les preuves de plus en plus nombreuses que les écoles ne sont pas des moteurs de la pandémie». La directrice de l’UNICEF a alors plaidé pour que les écoles soient parmi « les premières à rouvrir dès que les autorités commencent à lever les restrictions».

«Si les enfants sont confrontés à une nouvelle année de fermeture d’écoles, les effets se feront sentir pour des générations à venir», a mis en garde Mme. Fore.