Covid-19 : L’Afrique marginalisée dans les recherches scientifiques

L’Afrique, qui abrite au moins 17% de la population mondiale, ne fait pas le poids en matières de recherches liées à la pandémie du coronavirus selon une étude qui se fonde sur plus de 2.000 articles évalués et publiés dans les 10 principales Revues médicales entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020.

Selon les résultats publiés ce 02 mars 2021, seuls 4% des recherches scientifiques publiées sur la Covid-19 sont pertinentes pour l’Afrique, où l’on dénombre près de 4 millions de cas de contamination à ce virus. «94 articles seulement sur 2.196 articles étudiés, soit environ 4%, comprenaient du contenu lié à l’Afrique ou à un pays africain spécifique», lit-on dans le document. En outre, dans les articles relatifs à l’Afrique, seuls 210 auteurs sur 619 ont cité des auteurs africains, soit 34%.

Pour les auteurs de cette étude publiée dans la revue en ligne ‘BMJ Global Health’, ce manque relatif de recherches sur l’Afrique ou rédigées par des Africains s’ajoutait aux «preuves de ‘’colonialité’’ dans la recherche et la prise de décision en santé mondiale».

Ils estiment que « les voix et la recherche africaines sont nécessaires pour guider la riposte locale à la pandémie», et appellent donc les Gouvernements à augmenter le financement de la recherche, en particulier sur les maladies infectieuses. Ils pensent aussi que les Revues scientifiques ont un rôle à jouer pour garantir que « leurs études soient plus représentatives de la population mondiale ».