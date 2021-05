Gabon : Reprise du procès de Brice Laccruche Alihanga poursuivi pour malversation

Le procès de l’ancien Directeur de cabinet de la Présidence du Gabon, Brice Laccruche Alihanga, va reprendre ce mardi sur les questions de fond, après une suspension lundi sur des objections des avocats de la défense.

Brice Laccruche Alihanga est en prison depuis plus d’un an, accusé de détournement des fonds publics, blanchiment des capitaux et concussion. Il comparaît depuis vendredi dernier, et ses avocats ont relevé plusieurs vices de forme, dont l’incompétence du Tribunal correctionnel à juger une affaire relevant du Code civil. Ils ont également évoqué la prescription et ont exigé d’entendre les magistrats ayant établi le document querellé.

L’audience de ce lundi a été suspendue, le tribunal s’est retiré pour statuer sur les exceptions et après plus d’une heure d’attente, toutes les exceptions ont été balayées. L’examen sur le fond du dossier a été renvoyé à ce mardi 04 mai 2021.