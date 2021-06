Une troisième vague du coronavirus confirmée en RDC

Le président Félix Tshisekedi a confirmé ce lundi, le début d’une troisième vague de contamination au coronavirus en République Démocratique du Congo (RDC) qui va contraindre les autorités à «resserrer la vis» en matière de prévention.

Lors d’une conférence de presse pendant qu’il est en tournée dans la région de Goma, le président Tshisekedi a fait savoir que «les cas de contaminations sont en augmentation exponentielle, et les cas de décès également».

Le pays compte aujourd’hui quelques 834 décès liés au coronavirus sur 35.227 cas positifs et une moyenne de 300 nouvelles contaminations quotidiennes, selon une alerte du Comité scientifique national publiée le 10 juin dernier.

Selon ce Comité, «les cas actifs ont déjà dépassé le pire jour de la première vague, et il n’y a jamais eu une séquence aussi soutenue de nouveaux cas de la Covid-19 en RDC».

Le président Tshisekedi veut miser sur les vaccins pour renverser la donne. Il estime qu’«il serait mieux que nous multiplions les variétés de vaccins et nous avons très bon espoir d’en avoir, des chinois et des russes», précisant que «le vaccin AstraZeneca a posé des problèmes, et continue à en poser. A la fois des effets secondaires, mais également la confiance vis-à-vis de la population».