Ouganda : Total se donne 43 mois pour démarrer la production pétrolière à Tilenga

Total Energies prévoit de démarrer la production de pétrole sur ses champs de Tilenga en Ouganda d’ici 2025, selon une annonce faite ce lundi par le groupe français.

«La phase de développement du projet Tilenga doit permettre la production du premier baril dans 43 mois», a fait savoir Pierre Jessua, Directeur général de la filiale de Total en Ouganda. La société venait de boucler un accord préliminaire avec les entreprises en charge du principal lot de ce chantier.

Cet accord porte sur la construction d’un ensemble de plateformes de forage et de traitement dans le bassin du rift du Lac Albert, riche en pétrole, le long de la frontière occidentale de l’Ouganda avec la République démocratique du Congo. Il a été conclu avec un consortium composé d’une filiale de McDermott International et de la société publique chinoise Sinopec, pour un montant de 2 milliards de dollars (1,65 milliard d’euros).

«Le lancement de ces contrats souligne notre engagement à développer le projet Tilenga tout en maximisant la valeur et la viabilité du projet», a déclaré Pierre Jessua.

Le groupe français détient une participation majoritaire dans le projet, qu’il développe conjointement avec le chinois CNOOC. Les entreprises visent une production cumulée d’environ 230.000 barils par jour sur ces champs.