Covid-19 : Le Burundi allège les conditions de voyage sur son territoire

La quarantaine obligatoire est désormais levée à l’aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura au Burundi, selon une annonce faite lundi par le gouvernement.

« Il n’y aura plus de mise en quarantaine obligatoire pour les voyageurs entrant au Burundi », mais les voyeurs seront « désormais dépistés à l’aéroport et recevront les résultats 24 heures après », a fait savoir le ministre de la Sécurité publique et président du Comité de riposte contre la Covid-19, Gervais Ndirakobuca.

Selon le Secrétaire permanent du ministère chargé de la Santé publique, Dr Jean-Baptiste Nzorironkankuze, les voyageurs pourront se confiner dans un lieu de leur choix en attendant les résultats. Et «si les résultats du test covid s’avèrent positifs, ils pourront se confiner soit à leur domicile ou dans un hôtel de leur choix. Après avoir reçu les résultats, ils devront se diriger au site appelé ‘Bon accueil’ à Bwiza pour les médicaments et d’autres conseils», a-t-il expliqué à l’issue d’une réunion du Comité national de riposte contre la Covid-19.

En outre, la frontière burundo-tanzanienne de Kobero sera ouverte, selon M. Nzorironkankunze, qui a précisé que les passagers testés positifs au coronavirus bénéficieront d’une prise en charge médicale.