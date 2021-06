La BAD lance une obligation ‘kangourou’ de 464 millions de dollars

La Banque africaine de développement (BAD) vient de lancer une obligation kangourou de 464 millions de dollars, marquant ainsi son retour sur le marché australien.

L’opération va s’étendre sur 5 ans et demie et sera dirigée par Nomura (9716.T) et RBC Marchés des capitaux, a indiqué la BAD présidée par le Nigerian Akinwumi Ayodeji Adesina.

Dans une déclaration ce 14 juin, l’institution explique que cette deuxième obligation sociale, après celle de l’année dernière, sera utilisée pour «améliorer l’accès à l’électricité, à l’eau et à l’assainissement», ainsi qu’à d’autres programmes sociaux sur le continent africain. La première émission d’une valeur 3,1 milliards de dollars sur 3 ans lancée l’année dernière, était destinée à lutter contre la pandémie du coronavirus.

Le 13 juin dernier, en marge du sommet du G7 tenu au Royaume-Uni, la BAD, la Société financière internationale (SFI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque européenne d’investissement (BEI) se sont engagées à mobiliser 80 milliards de dollars au profit du secteur privé africain au cours des 5 prochaines années. Avec pour objectif de «booster la reprise économique sur le continent, et asseoir les bases d’une croissance durable».