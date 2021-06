Zambie : La Présidence rassure sur l’état de santé d’Edgar Lungu victime d’un nouveau malaise

La présidence de la République de Zambie a rassuré sur l’état de santé du Chef de l’Etat, Edgar Lungu, victime d’un malaise ce dimanche lors d’une cérémonie annuelle organisée à l’occasion de la Journée nationale des forces de défense.

Lors de cette cérémonie retransmise en directe par la télévision nationale, le président Lungu «a été pris de soudains vertiges», selon la version officielle de la Présidence. Les caméras de la télévision se sont tout de suite détournées pour éviter que des images du président souffrant ne soient diffusées.

Le président Edgar Lungu «s’est immédiatement rétabli et il continue à remplir ses fonctions de chef d’État», ont assuré ses services.

Agé de 65 ans Edgar Lungu souffre d’achalasie, une maladie rare touchant l’œsophage et entraînant des crises d’hypoglycémie. Il avait déjà été pris d’un malaise public en 2015 et hospitalisé.

Il est candidat à un nouveau mandat en août prochain et aura comme principal adversaire, Hakainde Hichilema, du Parti uni pour le développement national (UPND – opposition).