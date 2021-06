Le Rwanda valide Antoine Anfré comme nouvel ambassadeur de France à Kigali

Le Conseil des ministres du Rwanda a validé ce week-end, la nomination d’Antoine Anfré comme nouvel ambassadeur de France à Kigali, ce qui constitue un nouveau signe du rapprochement entre les deux Etats après avoir tourné la page du génocide des Tutsis au Rwanda.

Antoine Anfré vient donc occuper un poste resté vacant depuis six ans, au plus fort de la tension des relations entre Paris et Kigali. Durant 27 années, le Rwanda était en brouille avec la France, accusée pour son rôle durant le génocide des Tutsis en 1994.

Le 27 mai 2021, lors d’une visite officielle à Kigali, le président français, Emmanuel Macron a tenu un discours hautement symbolique au cours duquel il a reconnu la «responsabilité accablante» de la France dans le génocide au Rwanda, sans pour autant présenter des excuses officielles.

Il a exprimé dans son discours, son souhait de réinstaller un ambassadeur de France au Rwanda. Chose faite aujourd’hui avec le choix porté sur Antoine Anfré, ancien ambassadeur de France au Niger (2014-2015), cité à plusieurs reprises dans le rapport d’une Commission d’historiens français dirigée par Vincent Duclert et qui a conclu aux «responsabilités lourdes et accablantes» de la France dans le massacre des Tutsis au Rwanda.