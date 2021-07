JO 2020: Un athlète ougandais porté disparu au Japon

Au Japon, des recherches s’accélèrent pour retrouver Julius Ssekitoleko, un jeune athlète ougandais arrivé dans le pays pour les Jeux Olympiques de Tokyo, mais il a disparu de son hôtel sans donner de ses nouvelles.

Haltérophile âgé de 20 ans, Julius Ssekitoleko était sur une liste d’attente pour les JO mais avait récemment perdu tout espoir d’y participer pour des raisons de quotas olympiques. Il devait retourner prochainement dans son pays.

Il faisait partie du premier groupe de neuf sportifs, entraîneurs et cadres ougandais arrivés au Japon mi-juin 2021. Logé avec le groupe à l’hôtel d’Izumisano, près d’Osaka, il a été aperçu la dernière fois dans cet établissement hôtelier «peu après minuit dans la nuit de jeudi à vendredi», selon les autorités locales.

Auprès de la Fédération ougandaise d’haltérophilie, les inquiétudes sont grandes, surtout que le jeune Julius Ssekitoleko s’était entraîné «très dur» pour sa première compétition olympique d’haltérophilie.

«Il concourait dans la catégorie des 61 kilos, mais on lui a conseillé de passer à l’épreuve des 67 kilos pour des raisons administratives» non déterminées. Et au finish, «il a été informé qu’il ne serait pas autorisé à concourir », a confié le président de cette Fédération, Salim Musoke Ssenkungu.