RDC : Une bavure policière occasionne le décès d’un étudiant

Une bavure policière a coûté la vie ce week-end, à un jeune étudiant de l’Université de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC), selon des informations confirmées par les autorités sécuritaires.

La victime faisait partie d’un groupe d’une quinzaine d’étudiants qui était parti tourner un film dans un quartier périphérique de la capitale dans le cadre de leurs études et en compagnie d’un assistant de l’université chargé de les encadrer.

Selon les témoignages, un policier serait venu «réclamer de l’argent avec insistance» aux étudiants. A la fin du tournage, l’agent aurait fait venir «son chef et un collègue» pour renouveler sa réclamation. L’assistant de l’Université qui s’est opposé aux exigences des policiers a été arrêté et conduit au commissariat, et les étudiants ont décidé de les suivre.

Dans sa version des faits, la police affirme que les étudiants se sont montrés violents, obligeant l’un de ses agents à sortir son arme et à procéder à des «tirs de sommation», une version qui a été bien entendu démentie par les étudiants qui mettent plutôt en cause le comportement des policiers.

Pour ces étudiants, leur camarade Honoré Shama Kwete a été abattu de «deux balles» et «sur ordre du sous-commissaire», alors qu’il tentait de s’interposer à l’arrestation de l’encadreur.

Mais la police assure que l’étudiant «a été tué par un agent pas assez formé qui tentait de faire des tirs de sommation». Un autre étudiant a été blessé dans l’incident et est actuellement aux soins à l’hôpital.