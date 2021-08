JO 2021 : Le Roi Mohammed VI salue l’exploit du Marocain Soufiane El Bakkali

Le roi Mohammed VI a félicité l’athlète marocain Soufiane El Bakkali, vainqueur de la médaille d’or sur le 3.000 m steeple aux Jeux olympiques Tokyo 2021, ce lundi.

Dans son message, le souverain chérifien a exprimé «ses félicitations chaleureuses» à l’athlète pour ce «grand exploit olympique qui couronne les efforts considérables» qu’il a déployés. Il a salué un «sacre mondial qui a permet de hisser très haut les couleurs du drapeau marocain, lors de cette prestigieuse compétition planétaire». Et a souhaité à l’athlète davantage de succès et de réussite dans son parcours sportif, l’assurant de sa haute sollicitude et bienveillance.

Soufiane El Bakkali est arrivé en tête de la tête de la course à la finale de 3.000 m steeple aux JO Tokyo 2021, devant l’Éthiopien Lamecha Girma et le Kényan Benjamin Kigen, offrant au Maroc sa première médaille de cette messe sportive internationale en cours. Il est le premier athlète marocain qui offre l’or olympique au Maroc depuis le doublé d’Hicham El Guerrouj sur le 1.500 m et le 5.000 m en 2004 à Athènes.