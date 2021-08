Nouveaux limogeages au sein du Gouvernement tunisien

Deux nouveaux limogeages ont été enregistrés ce lundi au sein du gouvernement de Tunisie. Il s’agit du ministre de l’Economie et des Finances, Ali Kooli, et de son homologue des Technologies de Communication, également ministre de l’Agriculture par intérim Mohamed Fadhel Kraïem.

La gestion des affaires courantes est confiée à Sihem Boughdiri Nemissa pour le ministère de l’Economie et des Finances, et à Nizar Ben Néji pour celui des Technologies de communication, selon le décret de limogeage signé par le Chef de l’Etat Kaïs Saïed. Le 26 juillet dernier, le dirigeant tunisien avait déjà démis de ses fonctions le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et un certain nombre de ses ministres, dont Ibrahim Al-Bartaji, ministre de la Défense et Hasna Ben Slimane, ministre de la Justice.

Ces limogeages s’inscrivent dans le cadre des mesures exceptionnelles annoncées par le président tunisien le 25 juillet dernier, lesquelles comprennent le gel des travaux du Parlement et la levée de l’immunité de tous les parlementaires.