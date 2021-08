Le Somaliland ouvre ses portes aux réfugiés afghans

Le Somaliland, un territoire somalien autoproclamé indépendant dans la corne de l’Afrique, a exprimé sa disponibilité à accueillir des réfugiés afghans qui fuient leur pays après la montée au pouvoir des Talibans à Kaboul.

La République autoproclamée dit répondre à l’appel des États-Unis à la communauté internationale pour accueillir «temporairement» des ressortissants afghans qui se trouvent toujours sur des bases militaires dans d’autres pays, comme le Qatar.

Pour le moment, seul un «accord de principe» a été acté, et des discussions sont en cours avec des responsables américains à ce sujet, a précisé un porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Somaliland.

Ce responsable explique que l’accord est à un stade préliminaire, et qu’aucun détail sur les modalités techniques et les dates d’arrivée des afghans n’a encore été fixé. Le nombre de réfugiés concerné n’est pas encore connu non plus.

Seule certitude, ces réfugiés résideront au Somaliland pour une «période transitoire», le temps nécessaire pour organiser leur transit vers d’autres pays d’accueil, comme les États-Unis.

Indépendante de la Somalie depuis 1991, la République autoproclamée du Somaliland héberge déjà plusieurs milliers de réfugiés, originaires principalement d’Éthiopie, du Yémen et de la Syrie.