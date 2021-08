Covid-19 : Nouveau pic de décès en Angola

L’Angola a enregistré plus de 150 décès liés au coronavirus durant le seul mois d’août 2021, ce qui représente une hausse inquiétante de la mortalité liée à cette pandémie dans le pays, ont déploré les autorités sanitaires.

Le secrétaire d’Etat à la santé publique, Franco Mufinda, indique que les 22 premiers jours du mois ont été les plus meurtriers, avec «142 décès liés à la COVID-19 et une incidence particulièrement forte dans l’Est et le Sud du pays ».

La situation concernant les nouvelles souches du coronavirus «entraîne davantage de décès», a ajouté Franco Mufinda, appelant les Angolais à adhérer davantage à la campagne de vaccination et à redoubler leurs mesures préventives.

A la date d’aujourd’hui, l’Angola compte 47.168 cas positifs dont 89 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Le nombre de décès y est de 1.201 dont neuf nouveaux en 24h.