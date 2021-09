Des millions de Somaliens exposés à une insécurité alimentaire pour le reste de l’année

Un nouveau rapport publié ce jeudi s’inquiète de la menace d’insécurité alimentaire qui touche des millions de personnes en Somalie en cette année 2021.

Le rapport a été produit par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies (FAO) qui pilote l’Unité d’analyse de la sécurité alimentaire et de la nutrition en Somalie (FSNAU) et le Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine (FEWS Net).

La FAO relève que «plus de 3,5 millions de personnes seront probablement exposées à une crise d’insécurité alimentaire grave» en Somalie d’«ici la fin de l’année en cours», en raison du manque d’aide humanitaire.

Cette insécurité alimentaire est aggravée par les effets cumulés des précipitations insuffisantes et mal réparties, les inondations et les conflits, selon le rapport de la FAO.

Environ 1,2 million d’enfants de moins de cinq ans devraient ainsi subir une malnutrition aiguë, dont près de 213.400 seraient exposés à une malnutrition grave.

Le rapport s’inquiète également de l’impact des criquets pèlerins qui continuent de représenter «un risque grave en termes de pâturages disponibles et de production des récoltes dans toute la Somalie».