De présumés rebelles centrafricains neutralisés au Cameroun

Les forces de l’ordre camerounaises ont annoncé ce jeudi 9 septembre, avoir appréhendé des hommes qu’elles présentent comme étant des rebelles appartenant au groupe centrafricain «Retour, Réclamation et Réhabilitation» (3R).

Arrêtés dans la région d’Adamaoua, ces présumés rebelles centrafricains auraient établi une base dans le chef-lieu de la région, Ngaoundéré, gagnant leur vie en kidnappant des personnes contre rançon, affirme la gendarmerie camerounaise.

«Sur renseignements», la gendarmerie a donc réussi à appréhender «le capitaine du groupe rebelle et ses complices le 1er septembre 2021, alors qu’ils préparaient une énième opération d’enlèvement». Par la suite, les gendarmes ont mené une autre opération qui a permis d’interpeller d’autres membres du groupe, selon la même source.

Les suspects avaient établi de fausses cartes d’identité nationales en tant que Camerounais et en même temps que Centrafricains dans le but de faciliter leurs activités, d’après la gendarmerie, qui précise qu’ils seront inculpés pour «faux, immigration clandestine et enlèvement».