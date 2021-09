Le Kenya réceptionne 30 laboratoires biomédicaux modernes

Une trentaine de laboratoires biomédicaux ultramodernes récemment rénovés ont été réceptionnés ce jeudi au Kenya pour renforcer les recherches sur plusieurs maladies dont le coronavirus qui a infecté au moins 245.337 personnes dans le pays et en a tué près de 5.000.

«Si l’impact immédiat des installations modernisées concerne les tests de dépistage de la COVID-19 en cours, notamment les tests de masse, le séquençage et la recherche sur les médicaments, la recherche dans le domaine des cellules souches et de la médecine régénérative, le VIH/sida, le paludisme et la schistosomiase devraient également en bénéficier», a expliqué le secrétaire d’Etat à la Santé, Mutahi Kagwe.

La pandémie du coronavirus qui a atteint le continent en mars 2020, a davantage mis en exergue la fragilité des systèmes de santé en Afrique, et poussé des pays à accorder plus d’attention et de ressources au renforcement des programmes de recherches médicales afin, non seulement de prévenir des maladies, mais d’acquérir la capacité et de développer des produits curatifs et/ou préventifs.