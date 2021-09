L’Ouganda entame l’allègement des restrictions liées à la Covid-19

L’allègement des récentes mesures restrictives liées au coronavirus commence en Ouganda avec l’ouverture des lieux de culte autorisé hier par le Chef de l’Etat, Yoweri Museveni.

Cette décision est encouragée par la baisse progressif des contaminations à la Covid-19 en Ouganda, après une seconde vague de la pandémie qui avait contraint les autorités à resserrer les vis depuis le moins de juin.

Mais les lieux de cultes qui vont reprendre leurs activités sont contraints de respecter scrupuleusement certaines mesures : ne pas regrouper plus de 200 personnes, observer les gestes barrières, port obligatoire de masques.

Quant aux lieux de divertissement fermés depuis juin, ils vont rester fermés, car «le niveau de vaccination est encore faible» dans le pays, selon M. Museveni.

Selon le dirigeant ougandais, il est préférable que ces lieux restent ainsi «jusqu’à ce qu’au moins 4,8 millions de personnes prioritaires soient vaccinées».

Les bars, les discothèques et les spectacles musicaux sont concernés par cette mesure. Le pays ambitionne de vacciner, d’ici la fin de l’année, l’ensemble des personnes classées en «population prioritaire».

Il s’agit des professionnels de la santé, des enseignants, du personnel de sécurité, des personnes âgées de 50 ans et plus, des personnes souffrant de comorbidités et 330.000 étudiants des établissements d’enseignement postsecondaire.