Le vaccin anti Covid-19 obligatoire au Gabon dès la mi-décembre

La vaccination contre la Covid-19 deviendra obligatoire au Gabon dès la mi-décembre, et l’accès aux lieux publics sera interdit à toute personne non vaccinée.

«A compter du 15 décembre, toutes les personnes non vaccinées et ne présentant pas de test PCR négatif seront désormais interdites d’accès dans les lieux publics», a annoncé le ministre gabonais de la Santé, Guy Patrick Obiang lors d’un point de presse, précisant que les Administrations publiques, entreprises, bars et restaurants feront partie des lieux à accès restreints.

Les autorités gabonaises espèrent ainsi booster la vaccination contre la Covid-19 dont la couverture nationale n’a pas encore franchi les 10% de la population, sept mois après le démarrage de la campagne nationale de vaccination.

Le ministre Guy Patrick Obiang a également à la même occasion, la fin de la gratuité des Test PCR à compter du 15 décembre 2021. Ce test coûtera désormais «20.000 FCFA». «Dans des espaces VIP, le test PCR qui était à 20.000 FCFA sera facturé à 50.000 FCFA», a indiqué le ministre de la Santé.

Au moins 239 personnes sont décédées du coronavirus au Gabon, sur un total de 35.525 contaminations déclarées depuis le début de la pandémie.