La Centrafrique revient dans l’ITIE

La République de Centrafrique (RCA) est de nouveau membre de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) dont elle avait été exclue il y a huit années.

«Les efforts du gouvernement ont aujourd’hui payé car la suspension de la RCA du processus ITIE est levée par le Conseil d’administration de l’ITIE internationale tenu mardi et jeudi», a confirmé Robert Moidokana, ministre conseiller à la Primature centrafricaine en Charge de l’ITIE.

La Centrafrique avait été exclue de l’ITIE en 2013, suite au coup d’Etat qui a renversé l’ancien président Francois Bozizé. Sa demande de réintégrer l’ITIE a bénéficié de l’appui du collège des organisations de la Société civile (OSC) de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives en Centrafrique (ITIE-RCA).

Ce collège de l’OSC a récemment doté le secteur minier centrafricain d’un Code de déontologie et a assuré l’ITIE de «la synergie et la proactivité des acteurs intervenant dans le processus de l’ITIE en RCA ». Ce qui a milité en faveur d’un retour de Bangui au sein de l’institution engagée à promouvoir la transparence et la redevabilité sociale dans les industries extractives et forestières.